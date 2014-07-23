Подготовка текстов к публикации (разные тематики)

Разыскивается "публикатор", человек, который из текстового файла (ms WORD), сделает полноценную, оформленную статью на сайте.

Требования:

Подготовка статей к публикации, а именно:

- Форматирование текста (оформление статьи, очистка стилей MS Word, списков, цитат, выделение ключевых мыслей тегами и ).

- Подбор и публикация тематических картинок (заполнение заголовков, альтов и подписей) и видео.

- Выбор рубрики и заполнить поля Title, H1, Description.

Обязательно:

Ответственность, адекватность, желание развиваться, получать новые знания.

Быть на связи в SKYPE и/или icq, телефоне, внутренней связи компании.

Постоянный стабильный доступ в интернет.

Оплата сдельная, 40 рублей за 1 статью.

Наши сайты работают на CMS WordPress, тематики – от женской до автомобильной, планируются так же проекты по стройке, юриспруденции и др.

Статьи информационного характера (не карточки товаров, не описание услуг и сервисов).

Работа удалённая, в первую очередь рассмотрим кандидатов на постоянную основу.

От кандидатов:

Ваш опыт с примерами.