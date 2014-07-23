Здравствуйте, Нужно заполнить информацию о 300 товарах в Интернет-магазине на Opencart (скопировать с другого Интернет-магазина). Для каждого товара нужно: 1. 2–3 фотографии. 2. Описание копирование с другого магазина
Подготовка текстов к публикации (разные тематики)
Разыскивается "публикатор", человек, который из текстового файла (ms WORD), сделает полноценную, оформленную статью на сайте.
Требования:
Подготовка статей к публикации, а именно:
- Форматирование текста (оформление статьи, очистка стилей MS Word, списков, цитат, выделение ключевых мыслей тегами и ).
- Подбор и публикация тематических картинок (заполнение заголовков, альтов и подписей) и видео.
- Выбор рубрики и заполнить поля Title, H1, Description.
Обязательно:
Ответственность, адекватность, желание развиваться, получать новые знания.
Быть на связи в SKYPE и/или icq, телефоне, внутренней связи компании.
Постоянный стабильный доступ в интернет.
Оплата сдельная, 40 рублей за 1 статью.
Наши сайты работают на CMS WordPress, тематики – от женской до автомобильной, планируются так же проекты по стройке, юриспруденции и др.
Статьи информационного характера (не карточки товаров, не описание услуг и сервисов).
Работа удалённая, в первую очередь рассмотрим кандидатов на постоянную основу.
От кандидатов:
Ваш опыт с примерами.
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