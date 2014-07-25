Контент-менеджер на постоянную работу

Ищем в команду контент-менеджера, который действительно увлечен своей работой.

Работа постоянная, на 6-8 часов в день.

Обязанности:

Размещать и оформлять тексты на сайте клиентов.

Заниматься перелинковкой

Прописывать метатеги

Делать уникальные картинки из неуникальных:)

Собирать различную статистическую информацию

Требования:

Заинтересованность в деле: вам не интересно размещать описание к карточкам товаров, а хочется предоставлять информацию максимально понятно

Инициативность: постоянно думать над тем, как сделать сайты клиентов еще более интересными посетителям.

Минимальное понимание HTML, SEO, графических редакторов

Желательно быть увлеченным темой здоровья, так как большинство сайтов на медицинскую тематику

Жду от вас инофрмацию о себе и стоимость за работу. Спасибо!