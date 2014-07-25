Контент-менеджер на постоянную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок398 просмотров

Ищем в команду контент-менеджера, который действительно увлечен своей работой.

Работа постоянная, на 6-8 часов в день.

Обязанности:

Размещать и оформлять тексты на сайте клиентов.

Заниматься перелинковкой

Прописывать метатеги

Делать уникальные картинки из неуникальных:)

Собирать различную статистическую информацию

Требования:

Заинтересованность в деле: вам не интересно размещать описание к карточкам товаров, а хочется предоставлять информацию максимально понятно

Инициативность: постоянно думать над тем, как сделать сайты клиентов еще более интересными посетителям.

Минимальное понимание HTML, SEO, графических редакторов

Желательно быть увлеченным темой здоровья, так как большинство сайтов на медицинскую тематику

Жду от вас инофрмацию о себе и стоимость за работу. Спасибо!

HTML
11 лет назад
nastya_on_line
Анастасия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

grantand
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$300
30 дней
После долгих поисков контент-менеджера, наконец, нашла Антона. Антон отлично справляется с работой, хорошо реагирует на любые замечания, быстро вносит правки, очень коммуникабелен. Рекомендую
Настя отличный заказчик! Приятна в общении, знает чего хочет. Задачи ставятся четко и ясно. Всегда на связи. И что немаловажно, работа оплачивается в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

grantand
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад