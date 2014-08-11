Контент менеджер, оплата сдельная, долгосрочно

1. Работа заключается в подоготовке и размещении уже готовых статей на сайте.

2. Оплата 100% сдельная, полностью зависит от производительности Вашего труда. Ориентироваться можно на 100–120р в час при хорошей производительности. (до 20 тысяч в месяц при большом объеме работы)

3. Обучение 2–4 недели, в период обучения будьте готовы к тому, что будете зарабатывать сильно меньше из за низкой производительности и ошибок.

4. После обучения — я жду от Вас отдачу как минимум 20 часов в неделю и больше. Если хотите «иногда подрабатывать» — этот вариант не для Вас.

От Вас требуется:

1. Желание эффективно работать и зарабатывать, а не отсиживать время.

2. Грамотный русский язык, умение формулировать свои мысли и работать с текстами.

3. Перфекционизм — желание делать работу не кое как, а действительно хорошо.

4. Специальных знаний не требуется, но в процессе обучения придется изучить многие технические вопросы. При минимальном знании HTML будет значительно легче.

Место проживания значения не имеет.

От соискателя жду небольшой рассказ о себе в свободной форме на русском языке, можно в личку.