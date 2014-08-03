Есть большой список флеш, юнити игр. Необходимо искать к ним прохождения на youtube и прислать список этих видео. Предпочтения отдавать одному видео со всеми уровнями, если его нет, то можно сделать список из ...
Постинг на форумах (работа на пару часов)
Суть проекта состоит в написании диалогов (поддержка) внутри уже созданных тем. Оплата по завершению проекта, всего необходимо сделать приблизительно 80 ответов. Оплата от 9 рублей, итого общий заработок от 720 рублей. В дальнейшем будут подобные проекты, поэтому возможо дальнейшее сотрудничество. Я вам предоставляю сайт в котором Вы сможете найти всю необходимую информацию. И доступы к аккаунтам ранее созданным темам. Все что от Вас необходимо это поддерживать разговор на форуме. Если будут вопросы во время выполнения готова отвечать на них почти круглосуточно ;) Спасибо за внимание.
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