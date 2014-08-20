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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
9 лет назад
Положительный ответственный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень ответственный заказчик. Оплата поступила вовремя, задачу поставила чётко. Рекомендую!
$2
10 баллов
9 лет назад
Очень приятно было сотрудничать. Быстро, хорошая обратная связь. Видно, что есть способности к выполнять более сложные задачи. Буду сотрудничать и дальше. Очень хорошая обратная связь. Работа выполнена раньше срока. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Было приятно работать. Все объяснила, оплатила авансом. Рекомендую к сотрудничеству
$60
10 баллов
9 лет назад
Все выполнено вовремя и качественно. Советую как исполнителя.
Ответный отзыв
Не первый раз сотрудничаю с Татьяной. Очень довольна. Ставит четкие задачи, помогает с решением проблем в процессе. Всегда на связи. Оплата в срок
$10
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством с Анастасией остался доволен - грамотный, и ответственный работник.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Евгением. Оплатил быстро и в полном объеме. Задачу поставил четко. Рекомендую
$20
10 баллов
9 лет назад
Анастасия очень ответственный исполнитель. Выполнила все в точности по заданию.
Ответный отзыв
Было приятно работать с Артёмом. Четко поставил задачу и быстро оплатил работу
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6 отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга