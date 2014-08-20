Очень приятно было сотрудничать. Быстро, хорошая обратная связь. Видно, что есть способности к выполнять более сложные задачи. Буду сотрудничать и дальше. Очень хорошая обратная связь. Работа выполнена раньше срока. Всем рекомендую.