imperceptible

Анастасия imperceptible

 
31 годРоссия/Тула
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Делаю быстро и качественно свою работу. Специальность - математик - программист

Знаю HTML, CSS, PHP. Базовые знания С++. Опыт в написании текстов более 4 лет. Опыт работы контент менеджером 2 года.

PHPHTMLCSS
Отзывы заказчиков
happy-panda
Ева 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Необходимо наполнить интернет-магазин товарами Prestashop
Положительный ответственный исполнитель. Рекомендую!
Очень ответственный заказчик. Оплата поступила вовремя, задачу поставила чётко. Рекомендую!
Ответный отзыв
evva3
47 летБеларусь
9 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Разместить готовые отзывы на сайте отзывов
Очень приятно было сотрудничать. Быстро, хорошая обратная связь. Видно, что есть способности к выполнять более сложные задачи. Буду сотрудничать и дальше. Очень хорошая обратная связь. Работа выполнена раньше срока. Всем рекомендую.
Было приятно работать. Все объяснила, оплатила авансом. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
DieL
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Постинг на форумах
Все выполнено вовремя и качественно. Советую как исполнителя.
Не первый раз сотрудничаю с Татьяной. Очень довольна. Ставит четкие задачи, помогает с решением проблем в процессе. Всегда на связи. Оплата в срок
Ответный отзыв
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Общение на женском форуме
Сотрудничеством с Анастасией остался доволен - грамотный, и ответственный работник.
Очень понравилось работать с Евгением. Оплатил быстро и в полном объеме. Задачу поставил четко. Рекомендую
Ответный отзыв
BasterYC
Артем 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Наполнение форумов
Анастасия очень ответственный исполнитель. Выполнила все в точности по заданию.
Было приятно работать с Артёмом. Четко поставил задачу и быстро оплатил работу
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
6 отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга