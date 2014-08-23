Постинг на форумах

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка84 просмотра

Суть проекта состоит в написании диалогов (поддержка) внутри уже созданных тем. Оплата по завершению проекта, всего необходимо сделать приблизительно 80 ответов. Оплата от 9 рублей, итого общий заработок от 720 рублей. В дальнейшем будут подобные проекты, поэтому возможо дальнейшее сотрудничество. Я вам предоставляю сайт в котором Вы сможете найти всю необходимую информацию. И доступы к аккаунтам ранее созданным темам. Все что от Вас необходимо это поддерживать разговор на форуме. Если будут вопросы во время выполнения готова отвечать на них почти круглосуточно;) Спасибо за внимание.

11 лет назад
DieL
30 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

imperceptible
Анастасия 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$60
7 дней
Все выполнено вовремя и качественно. Советую как исполнителя.
Не первый раз сотрудничаю с Татьяной. Очень довольна. Ставит четкие задачи, помогает с решением проблем в процессе. Всегда на связи. Оплата в срок

Заявки фрилансеров

imperceptible
Анастасия 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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