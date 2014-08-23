Постинг на форумах

Суть проекта состоит в написании диалогов (поддержка) внутри уже созданных тем. Оплата по завершению проекта, всего необходимо сделать приблизительно 80 ответов. Оплата от 9 рублей, итого общий заработок от 720 рублей. В дальнейшем будут подобные проекты, поэтому возможо дальнейшее сотрудничество. Я вам предоставляю сайт в котором Вы сможете найти всю необходимую информацию. И доступы к аккаунтам ранее созданным темам. Все что от Вас необходимо это поддерживать разговор на форуме. Если будут вопросы во время выполнения готова отвечать на них почти круглосуточно;) Спасибо за внимание.