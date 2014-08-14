Контент-менеджер

Нужен человек для наполнения сайта http://programmers.kz/ статьями и уроками, так же модерации форума и комментариев.

Наполнение уроками по разным языкам программирования, добавление статей о новшествах и т.д.

В основном НЕ копи-паст, нужен рерайтинг