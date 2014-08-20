Редактирование фотографий сайта на Amiro CMS

На сайте интернет-магазина на Amiro CMS - www.avtobezumie.ru необходимо настроить отображение фотографий позиций или поменять размер самих фото, чтоб не увеличивая можно было комфортно разглядеть надпись снизу рамки. А так же чтоб при увеличении фото, нажав на лупу снизу, настроить окно показа увеличенного изображение, чтоб фото помещалось в окно, убрать прокрутку и так же чтоб хорошо читалось. Добавить несколько позиций, фото брать с сайта www.vipramki.ru.