Редактирование фотографий сайта на Amiro CMS

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Завершен2 заявки155 просмотров

На сайте интернет-магазина на Amiro CMS - www.avtobezumie.ru необходимо настроить отображение фотографий позиций или поменять размер самих фото, чтоб не увеличивая можно было комфортно разглядеть надпись снизу рамки. А так же чтоб при увеличении фото, нажав на лупу снизу, настроить окно показа увеличенного изображение, чтоб фото помещалось в окно, убрать прокрутку и так же чтоб хорошо читалось. Добавить несколько позиций, фото брать с сайта www.vipramki.ru.

11 лет назад
KBAKA
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$30
1 день
Все отлично! Спасибо за работу! Рекомендую!
Четко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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