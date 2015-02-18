Нужно заполнение каталога

Надо заполнять станки и запчасти с других сайтов на http://1.machinetec.ru/oborudovanie/stanki-novye/tokarnye-stanki/universalnye-tokarno-vintoreznye-stanki.html

Станки:

Заполнение технических характеристик - 5, 6 штук, пару таблиц копипаст с указанием стилей для таблицы, текст, фото

Запасные части - фото, описание, кое где возможна таблица.

Хотел бы прочитать в предложениях к проекту Стоимость заполнения 1 станка и стоимость заполения 1 запчасти.

А так же скорость заполнения в день!

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Заявки без конкретики не рассматриваются!