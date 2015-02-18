Нужно заполнение каталога

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Завершен6 заявок232 просмотра

Надо заполнять станки и запчасти с других сайтов на http://1.machinetec.ru/oborudovanie/stanki-novye/tokarnye-stanki/universalnye-tokarno-vintoreznye-stanki.html

Станки:

Заполнение технических характеристик - 5, 6 штук, пару таблиц копипаст с указанием стилей для таблицы, текст, фото

Запасные части - фото, описание, кое где возможна таблица.

Хотел бы прочитать в предложениях к проекту Стоимость заполнения 1 станка и стоимость заполения 1 запчасти.

А так же скорость заполнения в день!

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Заявки без конкретики не рассматриваются!

Joomla
11 лет назад
irapromweb
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wolfarion
Ольга 
33 года
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$60
4 дня
Хороший исполнитель. Все сделала, согласно ТЗ. Единственное- пропадала на пару дней. Остальным очень доволен.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

wolfarion
Ольга 
33 года
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад