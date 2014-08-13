Нужен контент менеджер для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт25 заявок282 просмотра

Нужен контент менеджер для сайта. Есть несколько сайтов, необходимо следить за ними и регулярно добавлять статьи, новости и др. контент.

11 лет назад
papique1
Илья 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разместить объявление на досках Казахстана

    Есть текст объявления, отправлю исполнителю его. Создаете е-мейл на мейл-ру для спама, ищите все ресурсы, на которых можно разместить объявление и размещаете его. Ссылки на размещенное объявление вносите в файлик отчета. По завершении файлик ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение магазина на Амиро

    Нужно наполнить интернет-магазин на Амиро. нужно дозаполнить товары и категории с fenesta.ru на сайт на Амиро по примеру 8 категорий заполнить (Омоложение, Снижение веса, Женская линия, Мужская линия, Антипаразитарные средства, Для детей, Стоматология, ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавление фото и подробное описание товару

    $1000

    Товар заведен и все характеристики заполнены. Необходимо только добавить фото 1-3шт., с изменением размера в фотошопе и подробное описание. В помощь будет дано два сайта, на одном находятся фото товара на другом его ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение товаром интернет-магазина

    Здравствуйте! Необходимо наполнить товаром с описанием характеристик магазин. Кол-во позиций: 100-200 Тематика интернет - магазина: охранные системы (видеонаблюдение, сигнализация), оружейная оптика, лцу, холодная пристрелка и т.д. Желательны знания в этой сфере ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавление товара на сайт

    ТЗ на добавление товара на сайт zalizo.ua: 1. На сайте есть готовая база товаров, которые были добавлены ранее; эту базу нужно промониторить и очистить от старого товара, которого нет в наличии (не удалить ...

    Joomla
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    Добрый день, коллеги! Ищется контент-менеджер для проекта. Основные задачи: - Форматировать, размещать статьи и делать перелинковку внутри сайта - Находить, обрабатывать,компоновать и загружать фотографии - ...

    HTML
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки на сайте CMS JOOMLA

    $50

    Заменить некоторые картинки, (нужно будет как то поправить картинки в редакторе) Удалить блок с товарами, заменить некоторый текст. Правки на сайте нужно будет делать регулярно, по необходимости. Поэтому желательно, чтобы была возможность ...

    Joomla
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Работа с Яндекс картами

    Есть в эксели порядка 1500 строк с координатами, требуется сопоставить координатам ближайшую станцию метро как в примере (см.приложение) Т.е. я предоставлю координаты а ваша задача в соседней строчке проставить метро (данные по Москве и Питеру)

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад