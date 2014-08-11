ТЗ на добавление товара на сайт zalizo.ua:

1. На сайте есть готовая база товаров, которые были добавлены ранее; эту базу нужно промониторить и очистить от старого товара, которого нет в наличии (не удалить старый товар, а отключить отображение);

2. Тарелки и наборы, которых не окажется в базе товаров после анализа и отключения лишних, добавить на сайт в соответствующие разделы;

3. На главной странице сайта, где отображены иконки серий – все должно соответствовать списку;

4. В таблице, где указаны, какие типы и размеры тарелок каждой серии есть – все синхронизировать со списком актуального товара.

5. Фотографии, список и цены актуального товара прилагаются.

CMS сайта – Joomla. Модуль – Tienda.

Просьба написать стоимость и сроки.