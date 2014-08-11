Постить объявления на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки139 просмотров

Приветствую всех!

Задача стоит такая.

Есть сайт объявлений об удаленной работе.

Нужно искать объявления и постить их на сайт.

Обязательные поля: e-mail, контактное лицо, заголовок и текст объявления.

От 10 до 30 объявлений в день.

Жду ваших цен за работу.

P.S. Регистрировать для каждого объявления отдельный аккаунт - не требуется.

11 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Загрузить дамп таблиц БД

    Необходимо загрузить дамп таблиц БД от сюда http://my-shop.ru/my/helper_90 в магазин thecutebuy.com Загрузить базу данных из my-shop.ru в thecutebuy.com ( движок oscommerce). Так как сделано в разделе книги new. нужен ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести информацию на другой сайт.

    Всем добрый день, нужно перенести информацию с этого сайта zenitms.ru из раздела Специалисты и кабинеты (все кабинеты). на сайт qubiks.ru в те же самые разделы. Требование чтобы таблицы на новом сайте после переноса ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подобрать иллюстрации авто-тематики

    для статей сайта http://vikup.ru нужно 30-50 фото или иллюстраций, не нарушающих копирайт авторов. т.е. надо найти фото CCO или еще какие свободные материалы. ключевые слова сайта: - выкуп автомобилей ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение сайтов.

    Здравствуйте! Нужен человек для наполнения сайтов. Материал я буду давать. С вам очень качественный рерайт или копирайт. Статья в среднем от 1000 до 3000 символов. Нужен только качественный ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заполнение шаблонных файлов.

    $22

    Необходимо заполнить шаблонные файлы для интернет-магазина, есть два типовых шаблона. В Шаблоне меняется, наименование, цена, год и т.д. + оформляется тестовое описание, вставляется два типа тэгов (пропуски между абзацами и выделение пунктов), находится обложка товара ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Периодические задачи: постинг, поиск информации

    У меня периодически возникают разные задачи из серии: - опубликовать объявления - собрать список сайтов по какому-то критерию - посмотреть отчеты об ошибках размещения объявлений И так далее. Довольно несложная рутинная ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад