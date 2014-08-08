Необходимо загрузить дамп таблиц БД от сюда http://my-shop.ru/my/helper_90 в магазин thecutebuy.com Загрузить базу данных из my-shop.ru в thecutebuy.com ( движок oscommerce). Так как сделано в разделе книги new. нужен ...
Наполнение сайтов.
Здравствуйте!
Нужен человек для наполнения сайтов. Материал я буду давать.
С вам очень качественный рерайт или копирайт.
Статья в среднем от 1000 до 3000 символов.
Нужен только качественный контент!
Основные тематики: путешествия, инвестиции.
Будут и EN сайты.
Обязательно знание английского.
Пишите цены :)
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