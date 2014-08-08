Заполнение шаблонных файлов.

$22
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок232 просмотра

Необходимо заполнить шаблонные файлы для интернет-магазина, есть два типовых шаблона. В Шаблоне меняется, наименование, цена, год и т.д. + оформляется тестовое описание, вставляется два типа тэгов (пропуски между абзацами и выделение пунктов), находится обложка товара и дается название в соответствии со штрихкодом товара. Срок в понедельник до обеда. Всего около 150 товаров, бюджет 800 руб.

11 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Загрузить дамп таблиц БД

    Необходимо загрузить дамп таблиц БД от сюда http://my-shop.ru/my/helper_90 в магазин thecutebuy.com Загрузить базу данных из my-shop.ru в thecutebuy.com ( движок oscommerce). Так как сделано в разделе книги new. нужен ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Периодические задачи: постинг, поиск информации

    У меня периодически возникают разные задачи из серии: - опубликовать объявления - собрать список сайтов по какому-то критерию - посмотреть отчеты об ошибках размещения объявлений И так далее. Довольно несложная рутинная ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Для начинающих собрать статьи на заданную тематику

    Срочно! Для начинающих копирайтеров. Необходимо собрать статьи на заданную тематику. Задача заключается в сборе статей, обзоров по определенным запросам. Оплата поэтапно. Подробности в скапе. (Оставьте ваш скайп для связи)

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    Требуется контент-менеджер для наполнения сайтов. Длительное сотрудничество и своевременная оплата. Умение говорить по-русски обязательно. (в случае, если для уточнения информации придется созваниваться). Ваши цены за позицию?

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос контента

    Необходимо перенести контент со старого сайта http://www.stroyint.ru/ на новый http://stroyint.mediamaxx.ru/ (новый на umi.cms) Всего 540 страниц, разного формата (текст, картинки, таблицы и прочее) Доступы предоставлю исполнителю. ТЗ прикреплено. Дедлайн ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад