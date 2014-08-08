Заполнение шаблонных файлов.

Необходимо заполнить шаблонные файлы для интернет-магазина, есть два типовых шаблона. В Шаблоне меняется, наименование, цена, год и т.д. + оформляется тестовое описание, вставляется два типа тэгов (пропуски между абзацами и выделение пунктов), находится обложка товара и дается название в соответствии со штрихкодом товара. Срок в понедельник до обеда. Всего около 150 товаров, бюджет 800 руб.