Для начинающих собрать статьи на заданную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок198 просмотров

Срочно! Для начинающих копирайтеров.

Необходимо собрать статьи на заданную тематику.

Задача заключается в сборе статей, обзоров по определенным запросам.

Оплата поэтапно.

Подробности в скапе. (Оставьте ваш скайп для связи)

11 лет назад
torrems
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$10
2 дня
Рекомендую.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад

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