Менеджер интернет-проекта

На сайт cash4brands.ru требуется менеджер проекта. Должностные обязанности:

1) Подключение новых магазинов (поиск, добавление текстов по шаблонам, расстановка по категориям).

2) Контроль за конентом. Линки, коммисии должны быть up-to-date.

3) Ответ на вопросы пользователей онлайн в рабочее время (сейчас около 10-20 вопросов в день)

4) Контроль работы подрядчиков (SMM, SEO, программист)

Желание зарабатывать приветствуется, так как предполагается, что зарплата будет зависеть от роста чистой прибыли сервиса. На данный момент проект на стадии выхода на самоокупаемость.