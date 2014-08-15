Менеджер интернет-проекта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок440 просмотров

На сайт cash4brands.ru требуется менеджер проекта. Должностные обязанности:

1) Подключение новых магазинов (поиск, добавление текстов по шаблонам, расстановка по категориям).

2) Контроль за конентом. Линки, коммисии должны быть up-to-date.

3) Ответ на вопросы пользователей онлайн в рабочее время (сейчас около 10-20 вопросов в день)

4) Контроль работы подрядчиков (SMM, SEO, программист)

Желание зарабатывать приветствуется, так как предполагается, что зарплата будет зависеть от роста чистой прибыли сервиса. На данный момент проект на стадии выхода на самоокупаемость.

11 лет назад
dengradel
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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