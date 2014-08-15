Необходимо наполнить товарами сайт на заказном движке. Мебельная тематика. Новая страница копируется кнопкой, и редактируются размеры мебельного изделия, цена, фото — все это есть и высылается архивом. По мимо этого нужно там же, сделать рерайт ...
Менеджер интернет-проекта
На сайт cash4brands.ru требуется менеджер проекта. Должностные обязанности:
1) Подключение новых магазинов (поиск, добавление текстов по шаблонам, расстановка по категориям).
2) Контроль за конентом. Линки, коммисии должны быть up-to-date.
3) Ответ на вопросы пользователей онлайн в рабочее время (сейчас около 10-20 вопросов в день)
4) Контроль работы подрядчиков (SMM, SEO, программист)
Желание зарабатывать приветствуется, так как предполагается, что зарплата будет зависеть от роста чистой прибыли сервиса. На данный момент проект на стадии выхода на самоокупаемость.
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