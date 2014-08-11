Взять картинки из psd-шаблона и добавить на сайт

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Завершен5 заявок215 просмотров

Доброго дня.

Есть psd-шаблон сайта lp.worldclass.ru - там порядка 30 картинок для каждого вида спорта.

Нужно отдельно сохранить каждую в оригинальном разрешении (http://lp.worldclass.ru/images/top-slider/lesmills.jpg) и назвать по шаблону.

Работа простая для поверхностно знакомых с фотошопом. :)

Нужно сейчас, жду адекватных цен. Спасибо.

11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

brabras
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличная работа: постоянный онлайн, четкие выдержанные сроки, все пожелания учтены. Рекомендую. Юрий, спасибо!
Спасибо Евгений за хороший проект ) Маленький, но хороший ! Всё во время, чёткое и понятное ТЗ, оплата в срок и без задержек!

Заявки фрилансеров

brabras
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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