Наполнение сайта технической информацией

Необходимо ПОСТЕПЕННОЕ наполнение разделов каталога сайта товарами. Примеры:

http://energorost.com/produktsiya/aksessuary/269-kabelnye-vvody-salniki-pg.html

http://energorost.com/produktsiya/kronshteyny/64-kronshteyn-u-1.html

http://energorost.com/produktsiya/izolyatory/60-izolyator-polimernyy-lk-70-20-i-iu.html

http://energorost.com/produktsiya/zazhimy/267-zazhim-otvetvitelnyy-zoi.html

Требуются хорошего качества картинки, плюс краткое описание до 1 000 символов, - если найдете в сети. По возможности информацию уникализируйте.

Сроки не ограничены. Работы много. Бюджет в месяц 3 000 рублей.

Товар для сайта вы ищите сами и размещаете в нужных подразделах каталога. Я только проверяю и оплачиваю. Могу подсказать от куда брать информацию и картинки.