Наполнить сайт

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Закрыт10 заявок161 просмотр

Здравствуйте!

Нужно наполнить сайт пока ориентировочно 80 товарами.

Если сработаемся, будет работа :)

На сайте стоит Joomla + Vrituemart. Добавление простое.

Пожалуйста, прикладывайте стоимость ваших услуг.

Joomla
11 лет назад
katochi
Руслан 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров