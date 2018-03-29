Задача прописана в общем ТЗ https://docs.google.com/document/d/1hu5YT9gBJkyBB_Lnx-MS9CaLFseT-FoyjI1wtx-LQI4/edit?usp=sharing
Добрый день!
Аккаунт на http://fl.ru
https://www.fl.ru/users/katochi/
Контакты для связи
Skype fckthisskype
Email [email protected]
Телефон +79216129250
- $30Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Привет! Нужно доработать проект с последующей работой с ним вдолгую. Ссылка на ТЗшку по доработкам — https://docs.google.com/document/d/1hu5YT9gBJkyBB_Lnx-MS9CaLFseT-FoyjI1wtx-LQI4/edit Пожалуйста, прикладывайте стоимость и срок работ.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Привет! У нас готова вёрстка, нужно установить её на OpenCart. Сайт — каталог, без онлайн оплаты. Корзина только отправляет свой состав товаров и данные пользователя на электронную почту. Посмотреть в Фигме — https://www.figma.com/file/tkOSCH5uj2fJTYQLQ9NMaQ/Consteel-Electronics?node-id=154%3A2595 Из ключевых особенностей: — Глобальный переключатель вывода ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Привет! Задача: симулировать изменение цифры выручки на сайте в реальном времени. 1. Из чего исходим. Ежегодная выручка 1 МЛРД рублей. В месяц, в среднем, выходит 83 МЛН рублей. Надо раскидать эти цифры так, чтобы учесть высокие и низкие сезоны. Высокие ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $7
Привет! Нужно наполнить сайт контентом. Всё довольно просто: скопировать исходную карточку, заполнить несколько полей и заменить картинку. Картинки и контент уже есть. Структура простая: замена главной карточки (модели смартфона) и несколько дочерних (услуги ремонта). На заполнение одной карточки ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Привет! Есть вот такой лендинг, он уже свёрстан http://ruki-studio.ru/karpowicz/ Что нужно сделать — внедрить эффект параллакса к блокам: 1. Смену блока следующим за ним при скроллинге вроде такого http://johnpolacek.github.io/scrolldeck.js/decks/parallax/ 2. Для блока машин, например, «Инъекторы» (для всех машин она будет одинакова) ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
Привет! У нас есть модель очистной машины в 3DS Max, почти готовая, но ею занимался неопытный специалист. Её нужно поправить и подготовить к рендеру (свет-материалы и т.д.) и сделать сам рендер. + Сделать несколько отдельных деталей машины Вот ...3D-графика5 заявокЗакрыт3 года назад
Привет! Нам нужно отрисовать и анимировать двух персонажей. Персонажи: - Вакуумный упаковщик https://261426.selcdn.ru/cheapscales/2770/big/vacuumnyj-upakovshik-nastolnyj-cas-cvp-260pd-0.jpg Принцип работы посмотреть можно вот здесь [url=https://youtu.be/L9MMDQaioxE]youtu.be/L9MMDQaioxE[/url] - Ленточная пила для мяса https://opilah.com/wp-content/uploads/2019/05/aaa2108-687x1024.jpg Принцип работы вот тут [url=https://www.youtube.com/watch?v=9Jmx1AuSE0Q]https://youtu.be/9Jmx1AuSE0Q[/url] Референс по стилю отрисовки: У персонажа должны быть: ручки, лицо (моська? :) ), глаза, рот. 1. Будет ...Анимация4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Привет! Нужно изменить вёрстку форм на сайте. Вот так выглядит форма сейчас: https://i.imgur.com/m0CqJ6m.png Вот так должна выглядеть новая: https://i.imgur.com/FQwgUVB.png Смысл вот в чём: поле email по умолчанию прячем. Если пользователь выбирает Email, то поле с ним показываем. Появление с анимацией. В обработчик ...Завершен4 года назад
Привет! Собираемся переносить сайт с заменой старого, и нужно настроить 301 редиректы для всех старый страниц на новые. Каталог паркетного покрытия, ~1000 страниц. Пожалуйста, прикладывайте стоимость и срок работ.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! Нужно сверстать страничку и сделать адаптив. Все элементы, что не умещаются в адаптиве, спрятать во всплывашку под бургер меню. Посмотреть дизайн — https://i.imgur.com/zkeX6Er.jpg Пожалуйста, прикладывайте стоимость и срок работ.Завершен5 лет назад
Привет! Нужно сделать анимированный HTML5 баннер + 19 ресайзов к нему. Часть из них идут под требования G.Adwords, часть — под Я.Директ и 3 под региональные площадки. Материалы для работы предоставлю. Пожалуйста, прикладывайте стоимость и срок работ.Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Привет! Нужно сверстать лендинг. Ничего необычного. :) Макет посмотреть вот здесь: https://images2.imgbox.com/9b/08/V0IT720Y_o.jpgЗавершен5 лет назад
Привет! Нужно сделать 2-3 варианта html5 баннеров +ресайзы под актуальные размеры объявлений. Можно на Google Web Designer. Суть предложения в баннере: 1. День рождение компании— 5 лет 2. Акция 1=2 при заказе продукции (суши, роллы) 3. Кнопка «Заказать» Приложите стоимость баннера ...Анимация7 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую! Нужно сверстать сайт — десктоп + адаптив. Макеты адаптива присутствуют. Все странички можно посмотреть вот здесь — [url=https://yadi.sk/d/OiiBrlSo3TGZ2S]https://yadi.sk/d/OiiBrlSo3TGZ2S[/url] Детали по задачам в этом файлике — [url=https://yadi.sk/i/0hbW_Oz53TpCAW]https://yadi.sk/i/0hbW_Oz53TpCAW[/url] Пожалуйста, прикладывайте стоимость и срок работ.Завершен5 лет назад
Привет! Нужно сделать адаптивную вёрстку для этого сайта: [url=http://ruki-studio.ru/sushi_new/]http://ruki-studio.ru/sushi_new/[/url] И протестировать лендинг на разрешениях: Десктопы + нетбуки 1920х1080 (сам макет) 1680x1050 1600х900 1440х900 1366х768 1280х1024 1280x800 1024х768 1024x600 Планшеты 1366х1024 и 1024х1366 1280х800 и 800з1280 1024х768 и 768х1024 (вертикальное ориентирование) 960х600 и 600х960 1024 х 600 и 600х1024 Смартфоны 414х736 и 736х414 (В горизонталь особо не ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет! Нужно сделать адаптивную вёрстку для этого сайта: http://ruki-studio.ru/sushi_new/ И протестировать лендинг на разрешениях: Десктопы + нетбуки 1920х1080 (сам макет) 1680x1050 1600х900 1440х900 1366х768 1280х1024 1280x800 1024х768 1024x600 Планшеты 1366х1024 и 1024х1366 1280х800 и 800з1280 1024х768 и 768х1024 (вертикальное ориентирование) 960х600 и 600х960 1024 х 600 и 600х1024 Смартфоны 414х736 и 736х414 (В горизонталь особо не ...Закрыт6 лет назад
Приветствую! Нужно сверстать сайт — десктоп + адаптив. Макеты адаптива присутствуют. Все странички можно посмотреть вот здесь — https://yadi.sk/d/OiiBrlSo3TGZ2S Детали по задачам в этом файлике — https://yadi.sk/i/0hbW_Oz53TpCAW Пожалуйста, прикладывайте стоимость и срок работ.Завершен6 лет назад
Приветствую! Нужно сверстать сайт-каталог + адаптив (макеты прилагаются). Картинки всех страниц: http://imgbox.com/g/wSIkQP6esB Файлик с деталями по задачам — https://yadi.sk/i/CiHajCcX3Tp5V5 Работаем поэтапно. Сначала десктоп + адаптив страниц: — Главная — Страница мероприятий — Страница отдельного мероприятия — Страница новостей. Потом все остальные. Пожалуйста, прикладывайте срок и стоимость работ.Завершен6 лет назад
Приветствую! Нужно сверстать сайт-каталог и сделать на него адаптив. Макетов адаптива нет, нужно добавить «от себя». Ниже краткая ТЗшка по деталям, которые, по моему мнению, требуют внимания. Все страницы: 1. Главная https://i.imgur.com/Qh14Igj.jpg 2. Страница «Продукция компании» https://images2.imgbox.com/97/44/lQ81ZheP_o.jpg 3. Страница «Отдельного продукта» https://images2.imgbox.com/f6/64/adQH9Q4C_o.jpg 4. Страница «Проекты» https://i.imgur.com/undefined.jpg 5. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад