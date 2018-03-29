Привет! У нас есть модель очистной машины в 3DS Max, почти готовая, но ею занимался неопытный специалист. Её нужно поправить и подготовить к рендеру (свет-материалы и т.д.) и сделать сам рендер. + Сделать несколько отдельных деталей машины Вот ...