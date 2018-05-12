HTML5 баннер +19 ресайзов

БаннерыЗавершен5 заявок214 просмотров
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Привет!

Нужно сделать анимированный HTML5 баннер + 19 ресайзов к нему.

Часть из них идут под требования G.Adwords, часть — под Я.Директ и 3 под региональные площадки.

Материалы для работы предоставлю.

Пожалуйста, прикладывайте стоимость и срок работ.

HTML
6 лет назад
katochi
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$200
5 дней
Отличная работа! Классные баннеры, быстрое реагирование на миллионы правок. Однозначно «В избранное». :)
Отлично поработали с Русланом над его проектом. Интересно, позитивно, приятно. Четкое задание, всегда на связи, молниеносная оплата (аванс+остаток). Правки - они всегда бывают. Мои наилучшие рекомендации и 10 баллов!!!
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