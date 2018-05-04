Изменить текст в html5 баннере

необходимо скорректировать (изменить html5 баннер)

я не особо понимаю нужен ли какой то исходник? Или достаточно исполняемого файла?

Так выглядит баннер. У меня только html и js скрипты исполнения. В чем сделан не знаю (Предыдущий подрядчик не оставил контактов исполнителя.)

https://wforex.ru/sites/all/themes/clean_theme/i/promo/html5/ru/konkurs/160-600/konkurs-160-600.html

после нужно будет разработать еще несколько баннеров.