Баннер в шапку сайта

всего 150 шт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статичный баннер-шапка прозрачная или белая 730x100 на сайт рабочиероссии.рф . Слево лого останется.
Что бы были слова:
- Информационный портал РАБОЧИЕ РОССИИ
- Крупнейшая on-line ДОСКА ПОЧЕТА
- Бесплатная интерактивная площадка для рабочей молодежи
Используйте фото прикрепленное (убрав фон)
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пишите цену и срок за 1 шт . нужно все под ключ ,присылайте работыБаннеры8 заявокЗакрыт6 лет назад
пока 1 для теста , вообще заказ потом оформлю здесь большой ,если понравятся работы. Пишите цену за баннер и свой телеграм. А так же работы показывайтеБаннеры21 заявкаЗакрыт6 лет назад
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Есть логотип, созданный на ios apple. Нужен человек с apple, который откорректирует наш логотип, т. к. поменялось УТП. [b][u]Очень большая просьба - не откликаться тех, у кого нет техники Apple!!! [/u][/b]Баннеры3 заявкиЗакрыт6 лет назад