Ищу дизайнера для коррекции логотипа

$10
БаннерыЗакрыт3 заявки209 просмотров
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Есть логотип, созданный на ios apple. Нужен человек с apple, который откорректирует наш логотип, т. к. поменялось УТП.

Очень большая просьба - не откликаться тех, у кого нет техники Apple!!! 

6 лет назад
Sweety28
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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