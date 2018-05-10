Сделать коллаж

Доброго дня!

Необходимо на основе фото продукции сайта gofra55.ru сделать фото коллаж - слайд. Он будет размещен крупной фотографией. Дополнительно можно использовать транспорт: газель, погрузчик, изображение склада чтобы показать возможность отгрузки различной тары и упаковки.

Общение, приемка работы, оплата различным способом - все оперативно.

Размер слайда по ширине 1900, по высоте как получится - 350-600 px