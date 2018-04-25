Нужно нарисовать баннер размером 233 х 240

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Доброго времени суток всем.

Нужно нарисовать простой баннер размером 233 х 240.

На баннере должно быть написано "подарочные наборы" и картинка подарочного набора.

Картинки которую можно использовать для изображения подарочного набора на баннере можно выбрать какую-нибудь из тех что ниже

https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/giftset/gift_mbjd-1000x1000.jpg

https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/giftset/gsl-1000x1000.jpg

https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/giftset/gift_set_medium-1000x1000.jpg

https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/giftset/man%60ssmilesetsmallt-1000x1000.jpg

https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/giftset/manssteelwhiskyset-1000x1000.jpg

6 лет назад
Frank1
Денис 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
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