Баннеры для сайта детской мебели

БаннерыЗавершен4 заявки176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужны баннеры 5 штук каждый размером 1170 на 300 для сайта детской мебели

6 лет назад
Svetik-7icvetik1
Светлана 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
PlaceboNocebo
Екатерина 
22 годаЛатвия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Работает быстро, все баннеры были сделаны буквально за час. Предлагает сразу несколько вариантов дизайна, все правки, корректировки по выбранному дизайну делает моментально. Красиво, качественно, четко. Работой довольна.
Всегда на связи, не игнорирует, оплата в срок!
  • Похожие заказы

  • Баннер для сайте

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать баннер для сайта. Без анимации. Статический. Размер 812 х 237. Углы скруглённые. Шаблон в PSD предоставлю. Указывайте цену

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • 3 баннера на главную станицу сайта мед-центра

    Сайт: http://med-sp.com/ Требуется заглавные баннера.  Размер 1548 на 520.  Темы баннеров: 1. Только в мае, Акция - УЗИ диагностика со скидкой 25% 2. Только в мае, Лабораторная диагностика по выходным и праздничным дням со скидкой 25% 3. Прием невролога бесплатно +10% скидка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Переделать рекламный баннер

    Имеется рекламный баннер в PDF (в прицепе). Нужно переделать его под другие размеры, добавить лого и название компании, убрать "с.30" и заменить на цвета компании (лого, название и цвета будут предоставлены). Тех требования: 1) максимальный объем файла ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать 4 баннера

    Вот сюда http://itella.interaxions.ru/ согласно тз на главную страницу наверх вместо текущих надо нарисовать 4 баннера-слайдера. Все должно смотреться дорого и продвигать компанию. Баннер включает в себя фото и графику.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайнер для подготовки акции в интернет-магазине

    $50

    Нужен дизайнер или новичок с потенциалом в роли помощник-дизайнера на проект по подготовке акций для интернет-магазина. По уже готовым макетам и фирменному стилю нужно под акции готовить  1) Баннер для главной сайта https://prnt.sc/j6trtx 2) Баннер маленький для ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать 2 баннера к Чемпионату мира по Футболу

    Нарисовать 2 баннера с соотношением размеров 3600 Х 2700 На первом баннере будет географическая карта европейской части России с указанием городов, в которых будут проводиться матчи ЧМ-2018 и моего города, расположенного между ними. Плюс небольшое описание ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад