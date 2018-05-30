Нужен дизайнер или новичок с потенциалом в роли помощник-дизайнера на проект по подготовке акций для интернет-магазина. По уже готовым макетам и фирменному стилю нужно под акции готовить 1) Баннер для главной сайта https://prnt.sc/j6trtx 2) Баннер маленький для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот сюда http://itella.interaxions.ru/ согласно тз на главную страницу наверх вместо текущих надо нарисовать 4 баннера-слайдера. Все должно смотреться дорого и продвигать компанию. Баннер включает в себя фото и графику.
- Похожие заказы
- $50Баннеры14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать 2 баннера с соотношением размеров 3600 Х 2700 На первом баннере будет географическая карта европейской части России с указанием городов, в которых будут проводиться матчи ЧМ-2018 и моего города, расположенного между ними. Плюс небольшое описание ...Завершен6 лет назад
Необходимо сделать стильный, современный баннер 700x440. Все детали будем обсуждать с исполнителем.Завершен6 лет назад
Баннер 300 x 250 отвещающий требованиям google adwordsЗавершен6 лет назад
- $10
Необходимо создать динамический баннер GIF 240x400. Сценарий простой. Есть фоновая картинка с логотипом. Появляется текстовая информация, адрес и телефон магазина.Завершен6 лет назад
Я ищу кого-то, кто сделает подобный сайт только с домашними и офисными сейфами в Украине [url=https://sejfexpert.pl]https://sejfexpert.pl[/url]Баннеры7 заявокЗакрыт6 лет назад
ВК,Facebook, inst,Youtube(аватар+оформление канала)Необходимо разработать оформление для соц сетей согласовано с дизайном сайта https://keramzit-block.ru/Баннеры15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день. Нужно сделать 17 сертификатов, а именно вписать в каждый номер и фамилию и имя ученика. Плюс назвать сертификат school.mikhalchenko_а тут фамилия на английском. Нужно на сегодня. 10$. Макет сертификата и фамилии пришлю исполнителюЗавершен6 лет назад
1. Изменить таким же шрифтом цену у 4 баннеров (в вложении картинка 1.); 2. Баннер "СУПЕР РАСПРОДАЖА" переделать на бесплатную доставку (пример в вложении картинка 2.); 3. Есть фотографии ( 19 фотографий) очков на приборе проверки ультрафиолета, ...Баннеры15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать пакет баннеров для сайта по продаже женской одежды. Ссылку скину в личку. Баннеры нужны размеров: 1140х380 - 5 баннеров 380х224 - 3 баннера (обновить) Бюджет 3000 руб Срок 2 дня Оплата Сбер Яд КивиЗавершен6 лет назад