Дизайнер для подготовки акции в интернет-магазине

$50
БаннерыЗакрыт14 заявок263 просмотра
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Нужен дизайнер или новичок с потенциалом в роли помощник-дизайнера на проект по подготовке акций для интернет-магазина. По уже готовым макетам и фирменному стилю нужно под акции готовить 

1) Баннер для главной сайта https://prnt.sc/j6trtx

2) Баннер маленький для РСЯ, размер 1:1,  дизайн один, 12 видов баннера, где нужно менять на нем товар с брендом.

3) Баннеры для Яндекса 240х400, дизайн один, 12 видов баннера, где нужно менять на нем товар с брендом.

4) письмо в юнисендере, на основе готового шаблона заменяя картинки и при необходимости перекомпановывая письмо. В юнисендере удобный конструктор, вот кусочек письма в нем http://prntscr.com/j6trmh . То есть письмо уже готов с нуля делать не нужно.

5) в идеале если дизайнер может сам писать текста для баннера, то есть мы бы обозначили общий концепт, а он бы на себя взял уже как ее лучше представить в тексте

6) дорисовывать новые страницы на сайте

Если интересно пишите свой скайп и защиту от автоответов 9210, а также расценки за данный список задач. Задача будет регулярная 2 раза в месяц на одном сайте и 2-4 раза на еще одном. Также сейчас нужно разработать пулл внутренних страниц для одного из сайтов и один лендинг. Ищем дизайнера на долгосрочное сотрудничество. В приоритете наилучшее соотношение цены и качества, пунктуальность и самостоятельность.

6 лет назад
developerw
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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