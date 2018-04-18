Добавить ФИО и номер в сертификат

Добрый день.

Нужно сделать 17 сертификатов, а именно вписать в каждый номер и фамилию и имя ученика.

Плюс назвать сертификат school.mikhalchenko_а тут фамилия на английском.

Нужно на сегодня.

10$.

Макет сертификата и фамилии пришлю исполнителю