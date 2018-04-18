Добавить ФИО и номер в сертификат

$10
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Добрый день.

Нужно сделать 17 сертификатов, а именно вписать в каждый номер и фамилию и имя ученика.

Плюс назвать сертификат school.mikhalchenko_а тут фамилия на английском.

Нужно на сегодня.

10$.

Макет сертификата и фамилии пришлю исполнителю

6 лет назад
Tanya_
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
LendosovDesign
Максим 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
6 лет назад
$10
1 день
За 1 час я получила 17 сертификатов) Спасибо вам огромное за такую оперативность.
Однозначно отличный заказчик! Поставка задачи 5, оплата в срок 5, коммуникация 5 Надеюсь смогу еще чем-то помочь в дальнейшем!
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