3 баннера на главную станицу сайта мед-центра

БаннерыЗавершен13 заявок253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт: http://med-sp.com/ Требуется заглавные баннера.  Размер 1548 на 520. 

Темы баннеров:

1. Только в мае, Акция - УЗИ диагностика со скидкой 25%

2. Только в мае, Лабораторная диагностика по выходным и праздничным дням со скидкой 25%

3. Прием невролога бесплатно +10% скидка на все услуги, кроме МРТ (постоянная акция)

Брать исходники с фотостоков можно, но не слишком набившие оскомину, полистайте по дальше в поиске гугл картинок или там где вы их ищите.  Я в личку скику фото кабинета невролога, может получится применить, а может и нет.

Текст доложен идти отдельным слоем, а лучше если вы сохраните 2 версии, без теста вообще и с текстом ним. 

(это чтобы можно было на сайте также сделать отдельными слоями и добавить анимацию).

Сам текст можно менять, если вы считаете, что можно найти более выгодную формулировку, но без изменения сути  самих предложений.

Исходник требуется в .psd + сжатая версия .jpeg или .png форматах, вес сжатой картинки не должен превышать 200-250 килобайт, и при этом с не сильно заметными артефактами сжатия.

6 лет назад
LazarLong
Алексей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$20
1 день
Быстро, четко, понятно. Надеюсь будет повод поработать еще, занес себе в избранное.
Алексей показал себя, как ответственный заказчик, с которым приятно иметь дело. Настоятельно рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Переделать рекламный баннер

    Имеется рекламный баннер в PDF (в прицепе). Нужно переделать его под другие размеры, добавить лого и название компании, убрать "с.30" и заменить на цвета компании (лого, название и цвета будут предоставлены). Тех требования: 1) максимальный объем файла ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать 4 баннера

    Вот сюда http://itella.interaxions.ru/ согласно тз на главную страницу наверх вместо текущих надо нарисовать 4 баннера-слайдера. Все должно смотреться дорого и продвигать компанию. Баннер включает в себя фото и графику.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайнер для подготовки акции в интернет-магазине

    $50

    Нужен дизайнер или новичок с потенциалом в роли помощник-дизайнера на проект по подготовке акций для интернет-магазина. По уже готовым макетам и фирменному стилю нужно под акции готовить  1) Баннер для главной сайта https://prnt.sc/j6trtx 2) Баннер маленький для ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать 2 баннера к Чемпионату мира по Футболу

    Нарисовать 2 баннера с соотношением размеров 3600 Х 2700 На первом баннере будет географическая карта европейской части России с указанием городов, в которых будут проводиться матчи ЧМ-2018 и моего города, расположенного между ними. Плюс небольшое описание ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать баннер GIF 240x400

    $10

    Необходимо создать динамический баннер GIF 240x400. Сценарий простой. Есть фоновая картинка с логотипом. Появляется текстовая информация, адрес и телефон магазина.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • SejfEXPERTпохожие страницы

    Я ищу кого-то, кто сделает подобный сайт только с домашними и офисными сейфами в Украине [url=https://sejfexpert.pl]https://sejfexpert.pl[/url]

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад