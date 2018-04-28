3 баннера на главную станицу сайта мед-центра

Сайт: http://med-sp.com/ Требуется заглавные баннера. Размер 1548 на 520.

Темы баннеров:

1. Только в мае, Акция - УЗИ диагностика со скидкой 25%

2. Только в мае, Лабораторная диагностика по выходным и праздничным дням со скидкой 25%

3. Прием невролога бесплатно +10% скидка на все услуги, кроме МРТ (постоянная акция)

Брать исходники с фотостоков можно, но не слишком набившие оскомину, полистайте по дальше в поиске гугл картинок или там где вы их ищите. Я в личку скику фото кабинета невролога, может получится применить, а может и нет.

Текст доложен идти отдельным слоем, а лучше если вы сохраните 2 версии, без теста вообще и с текстом ним.

(это чтобы можно было на сайте также сделать отдельными слоями и добавить анимацию).

Сам текст можно менять, если вы считаете, что можно найти более выгодную формулировку, но без изменения сути самих предложений.

Исходник требуется в .psd + сжатая версия .jpeg или .png форматах, вес сжатой картинки не должен превышать 200-250 килобайт, и при этом с не сильно заметными артефактами сжатия.