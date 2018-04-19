Переделать рекламный баннер

БаннерыЗакрыт21 заявка239 просмотров
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Имеется рекламный баннер в PDF (в прицепе). Нужно переделать его под другие размеры, добавить лого и название компании, убрать "с.30" и заменить на цвета компании (лого, название и цвета будут предоставлены).

Тех требования:

1) максимальный объем файла — 120 КБ;

2) формат файла — JPG, PNG или GIF;

3) размер в пикселях — 240×400.

6 лет назад
dbukanov
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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