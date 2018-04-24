Баннер для сайте

Нужен дизайнер или новичок с потенциалом в роли помощник-дизайнера на проект по подготовке акций для интернет-магазина. По уже готовым макетам и фирменному стилю нужно под акции готовить 1) Баннер для главной сайта https://prnt.sc/j6trtx 2) Баннер маленький для ...