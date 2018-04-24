Баннер для сайте

БаннерыЗавершен17 заявок200 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо нарисовать баннер для сайта.

Без анимации. Статический. Размер 812 х 237. Углы скруглённые.

Шаблон в PSD предоставлю.

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6 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Mariena2422
Марина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 отзывов
6 лет назад
$5
1 день
Марина с задачей справилась на 5 баллов. Быстро, чётко, без лишних вопросов. Мои рекомендации!
Остались очень хорошие впечатления от сотрудничества! Четкая постановка задачи, мгновенная оплата. Настоятельно рекомендую!
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