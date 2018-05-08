Сделать баннер для интернет магазина

БаннерыЗавершен16 заявок261 просмотр
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Добрый день, для нашего интернет магазина нужно сделать 6 баннеров размером 1130*370

Баннеры должны быть современными и стильными

буду рад рассмотреть ваши предложения.

6 лет назад
rivdim
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Barmaglot51
Алексей 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$32
2 дня
Идеальный исполнитель, понял что именно необходимо сделать и исполнил все на высшем уровне и очень быстро! однозначно рекомендую данного специалиста!
Очень рекомендую! Понятная задача, адекватные правки, быстрая оплата – в общем, всё супер! Всегда на связи, приятно работать.
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