Сделать баннер для интернет магазина

Добрый День. Нужно сделать обложку для паблика VK https://vk.com/dl_media Паблик посвящен маркетингу и бизнесу На обложке должно быть фото с моим лицом (фото я предоставлю вам на выбор в хорошем качестве) Красивый стильный фон И какая нибудь надпись, к примеру (их ...