Сделать обложку для группы VK

Добрый День.

Нужно сделать обложку для паблика VK https://vk.com/dl_media

Паблик посвящен маркетингу и бизнесу

На обложке должно быть фото с моим лицом (фото я предоставлю вам на выбор в хорошем качестве)

Красивый стильный фон

И какая нибудь надпись, к примеру (их не использовать): Маркетолог делает бизнес, Здесь говорят по делу и т.п. Но слишком текстом перегружать не нужно.

Надписи типо: подпишись, вступай - НЕ нужны.

размер обложки - 1590x400px