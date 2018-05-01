Подогнать/поменять фон+текст на гиф банерах Photoshop

Добрый День. Нужно сделать обложку для паблика VK https://vk.com/dl_media Паблик посвящен маркетингу и бизнесу На обложке должно быть фото с моим лицом (фото я предоставлю вам на выбор в хорошем качестве) Красивый стильный фон И какая нибудь надпись, к примеру (их ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача для новичка в фотошоп (бюджет маленький) если хотите научиться работать с гиф возможно вам подойдет моя задача.
В примере высылаю один размер. всего под каждый баннер 13 размеров (в среднем).
Задача взять исходник уже готового баннера и заменить в нем задний фон + текстовку
Создать несколько вариантов в соответсвии с тз конкретной задачи)
Должно смотреться гармонично - анимации адекватными (не должно быть багов на всем проигрывании гифки)
При этом важно чтобы размер был до 150кб
Все файлы должны быть сгрупированы по группам:
Устройство папок
- Ru
- Исходники
- Вариант 1
- Вариант 2
- Готовое Вариант 1 (например гиф без лого)
- Готовое Вариант 2 (например пнг)
- Исходники
crypto-boom-240x400.gif
Ну и чтоб смотрелось достаточно хорошо.
Ссылка на исходник:
https://drive.google.com/open?id=12xIBNr_o3SZRbtkxVSHGsK4qtwwXz0Wt
Задача 1
Пока что фон берем из файла “исходник-бг.psd” (ракета на фоне графиков) - потом дам еще варианты фонов и других текстов
В данном файле есть часть уже измененных - текстовки должны быть следующими:
Crypto Boomконкурс надемо счетах
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Принять участие
И на английский перевести
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Нужно:
- Поменять фон в тех банерах где еще не поменян + текстовки
- Перевести банера на английский
- Создать 2 версии банеров С надписью worldforex и без надписи возле лого (передвинуть лого чтоб смотрелся норм)
- Сохранить в формате .gif
- Сохранить в формате .png (все банера - когда текст полный)
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