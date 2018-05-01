Подогнать/поменять фон+текст на гиф банерах Photoshop

БаннерыЗавершен2 заявки183 просмотра
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Задача для новичка в фотошоп (бюджет маленький) если хотите научиться работать с гиф возможно вам подойдет моя задача.

В примере высылаю один размер. всего под каждый баннер 13 размеров (в среднем).

Задача взять исходник уже готового баннера и заменить в нем задний фон + текстовку

Создать несколько вариантов в соответсвии с тз конкретной задачи)

Должно смотреться гармонично - анимации адекватными (не должно быть багов на всем проигрывании гифки)

При этом важно чтобы размер был до 150кб

Все файлы должны быть сгрупированы по группам:

Устройство папок

  • Ru

    • Исходники

      • Вариант 1
      • Вариант 2
    • Готовое Вариант 1 (например гиф без лого)
    • Готовое Вариант 2 (например пнг)
Формат имени файла

crypto-boom-240x400.gif

Ну и чтоб смотрелось достаточно хорошо.

Ссылка на исходник:

https://drive.google.com/open?id=12xIBNr_o3SZRbtkxVSHGsK4qtwwXz0Wt

Задача 1

Пока что фон берем из файла “исходник-бг.psd” (ракета на фоне графиков) - потом дам еще варианты фонов и других текстов

В данном файле есть часть уже измененных - текстовки должны быть следующими:

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Нужно:

  • Поменять фон в тех банерах где еще не поменян + текстовки
  • Перевести банера на английский
  • Создать 2 версии банеров С надписью worldforex и без надписи возле лого (передвинуть лого чтоб смотрелся норм)
  • Сохранить в формате .gif
  • Сохранить в формате .png (все банера - когда текст полный)
6 лет назад
Taren91
Андрей 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
Mariena2422
Марина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 отзывов
6 лет назад
$20
3 дня
Быстро и качественно - этим можно охарактеризовать Марину! С задачей справилась на пятерочку за что ей огромный респект! Будем продолжать сотрудничать. Спасибо что откликнулись!
Серьёзный и ответственный заказчик. Всегда на связи, чётко формулирует задание, своевременно оплачивает работу. От сотрудничества остались только хорошие впечатления! Мои лучшие рекомендации Андрею!
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