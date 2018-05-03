Создать не анимированный баннер 250х200

$20
БаннерыЗавершен7 заявок450 просмотров
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#1$20

Создать 3-и не анимированных баннера 250х200 для ресурса https://sadik.ua/

Перейдите на сайт и посмотрите баннеры справа страницы, наш должен отличаться и продавать)

Лого в пр. файле. В логотипе поменять И на І, а именно логотип - ТалантВілль. 

Баннеры могут быть одинаковые, просто с разным текстом.

Текст на баннер:

1. Мы построили садик мечты! 097 113 40 40

2. Садик, в котором любят каждого малыша! 097 113 40 40

3. Летняя программа, водные развлечения! 097 113 40 40

Всем большое спасибо за участие, жду ваши работы.

6 лет назад
mary-k
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
veronika_ya
Вероника 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
#1
Ни ответа ни привета от Марины после сдачи утвержденных макетов. На сообщения не отвечает, хотя на сайте периодически появляется. "Интересный" подход к работе. Не рекомендую.
Заявки фрилансеров
veronika_ya
Вероника 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
#1
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