Создать не анимированный баннер 250х200

[b][b]Требуется[/b] [b]дизайнер[/b] для [b]постоянной[/b] [b]работы[/b] рекламных баннеров и сайтов . [/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать 3-и не анимированных баннера 250х200 для ресурса https://sadik.ua/
Перейдите на сайт и посмотрите баннеры справа страницы, наш должен отличаться и продавать)
Лого в пр. файле. В логотипе поменять И на І, а именно логотип - ТалантВілль.
Баннеры могут быть одинаковые, просто с разным текстом.
Текст на баннер:
1. Мы построили садик мечты! 097 113 40 40
2. Садик, в котором любят каждого малыша! 097 113 40 40
3. Летняя программа, водные развлечения! 097 113 40 40
Всем большое спасибо за участие, жду ваши работы.
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