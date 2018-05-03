Создать не анимированный баннер 250х200

# 1 — $ 20

Создать 3-и не анимированных баннера 250х200 для ресурса https://sadik.ua/

Перейдите на сайт и посмотрите баннеры справа страницы, наш должен отличаться и продавать)

Лого в пр. файле. В логотипе поменять И на І, а именно логотип - ТалантВілль.

Баннеры могут быть одинаковые, просто с разным текстом.

Текст на баннер:

1. Мы построили садик мечты! 097 113 40 40

2. Садик, в котором любят каждого малыша! 097 113 40 40

3. Летняя программа, водные развлечения! 097 113 40 40

Всем большое спасибо за участие, жду ваши работы.