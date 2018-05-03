Нарисовать баннер для сайта

БаннерыЗавершен11 заявок163 просмотра
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Требуетсябаннер для главной страницы сайта http://magazinhudozhnik.ru/(в слайдер)

Баннердолжен вписываться в общий стиль сайта.

Размеры:710х315 пикселей

Текстовка: Бесплатнаядоставка при заказе от 3000 рублей!

6 лет назад
clerk06
Артур 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
$5
1 день
Все хорошо, спасибо за работу.
Отоичный заказчик, рекомендую!!
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