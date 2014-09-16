Добавление товаров на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен17 заявок346 просмотров

Сопсоб работы.

Получаете от меня список товаров,

Ищите в интернете - картинки, видео, описание, отзывы к товару.

Добавляете товар с найденным контентом на сайт.

Ракидываете товар по меткам и фильтрам.

Админка очень простая и удобная.

Объем - Около 300 товаров.

Без предоплат.

10р за товар

Сайт pl-beg.ru

11 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anitochka13
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$35
7 дней
Анна отличный работник, быстро разобралась в тз и админке сайта.
Благодарю за сотрудничество! Оплата своевременная, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Anitochka13
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад