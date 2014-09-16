На удаленную работу (с обучением) ищется контент менеджер для ИМ electro-comfort.ru За торговое предложение 3 руб (карточка комплектации, которая состоит из опций). За карточку товара 15 руб. За опцию 5 руб. ...
Добавление товаров на сайт
Сопсоб работы.
Получаете от меня список товаров,
Ищите в интернете - картинки, видео, описание, отзывы к товару.
Добавляете товар с найденным контентом на сайт.
Ракидываете товар по меткам и фильтрам.
Админка очень простая и удобная.
Объем - Около 300 товаров.
Без предоплат.
10р за товар
Сайт pl-beg.ru
Выбранный исполнитель
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