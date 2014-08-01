Создание ряда фейковых блогов для рекламы товаров

О чём речь?

Вот примеры таких блогов, там по сути 1 страница всего:

http://bloujournal.com/zsnosmoke/

http://bloujournal.com/ogirl/

http://bloujournal.com/lpxenia/

Что нужно? У меня есть перечень товаров - на каждый нужно такой блог-страничку придумать и создать. Как работа строится - я высылаю список товаров, на какие вы смогли придумать делаете. Указывайте цену за 1 такой блог-страничку.