Создание ряда фейковых блогов для рекламы товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок221 просмотр

О чём речь?

Вот примеры таких блогов, там по сути 1 страница всего:

http://bloujournal.com/zsnosmoke/

http://bloujournal.com/ogirl/

http://bloujournal.com/lpxenia/

Что нужно? У меня есть перечень товаров - на каждый нужно такой блог-страничку придумать и создать. Как работа строится - я высылаю список товаров, на какие вы смогли придумать делаете. Указывайте цену за 1 такой блог-страничку.

11 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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