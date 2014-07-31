Ручная регистрация компании в сервисах

Требуется специалист по Joomla, который доделает сайт (strportal.ru). Требуется дозаполнить разделы, добавить картинки, все симметрично подравнять. Все картинки и тексты есть. ТЗ и образцы есть. Нужно лишь все это воплотить в жизнь, желательно в короткие ...