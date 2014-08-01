Требуется специалист по Joomla, который доделает сайт (strportal.ru). Требуется дозаполнить разделы, добавить картинки, все симметрично подравнять. Все картинки и тексты есть. ТЗ и образцы есть. Нужно лишь все это воплотить в жизнь, желательно в короткие ...
Менеджер онлайн-магазина
Онлайн магазин разноплановых вещей (одежда, аксессуары, обувь, подарки) ищет менеджера на заполнение сайта товарами (до 40 в день) и статьями (1 в день) и ведение инстаграмма ( подписки, добавление 5 лотов в день с описанием с сайта)
Работа удаленная.
Опыт и ответственность обязательны. Навыки продвижения.
З/П 10 000 руб/месяц
Испытательный срок - неделя, первая неделя обсуждается оплата.
Заявки фрилансеров
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