Контент - менеджер.

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На удаленную работу (с обучением) ищется контент менеджер для ИМ electro-comfort.ru

За торговое предложение 3 руб (карточка комплектации, которая состоит из опций).

За карточку товара 15 руб. За опцию 5 руб.

пока что разрабатывается модуль учета рабочего времени в 1С-Битрикс, чтобы контент менеджер не тратил время на отчетность о проделанной работе.

http://electro-comfort.ru/avtomaticheskie_vyklyuchateli_/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-legrand-dx3-e-6000-1p-tip-b-1-modul - пример карточки товара. Ее создание стоит 15р. в ней 5 опций по 3р. каждая. итого объект - 30 руб.

11 лет назад
murketolog
Иван 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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