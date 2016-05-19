murketolog

Иван murketolog

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Маркетолог, юзабилист, основатель новой профессии "вебстальщик" (Дизайн текста) http://textstyle.ru/webstalshik.php

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Расширить сем ядро до 500 фраз
Все ок спасибо
Отлично. Спасибо
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Спарсить 6к ключевиков и отранжировать по убыванию частоты
Отличный заказчик, рекомендую!
профессионал своего дела. использует автоматические инструменты и ручную работу.
Ответный отзыв
andrewm
Андрей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Внедрить верстку на движок YII Framework
Хороший заказчик. Рекомендую.
все хорошо
Ответный отзыв
SkayDemon
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Брендировать легковой автомобиль
Сотрудничеством доволен. Своевременная и полная оплата. Рекомендую как отличного и адекватного заказчика.
редко встретишь дизайнеров у которых есть СВОИ идеи. Обычно им расскажи да в рот положи, что и как ты хочешь.
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tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Внедрить модуль заказа билетов на WP
Хороший заказчик, своевременная оплата, рекомендую!
быстрая работа + допил стороннего кода
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