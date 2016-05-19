murketolog

Есть сайт (базу в виде таблицы можем предоставить) https://ab-resurs.ru/brands/dulevo/ для которого нам нужно нагенерировать (около 40 тыс) картинок с размерами (длина, ширина, высота). Примеры как может выглядеть результат прикреплены. Пропорции ящика должны быть похожи на размеры, ...
Маркетолог, юзабилист, основатель новой профессии "вебстальщик" (Дизайн текста) http://textstyle.ru/webstalshik.php
- 3D-графика3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт bvelektro.ru нужно зарегестрировать в каталогах компаний (по теме статьи http://allsubmitter-topbase.ru/seo-poleznoe/stati/prodvizhenie-v-katalogax-firm-spravochnikax-kompanij )Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Скопировать скрипт конструктор для сайта http://все-фрески.рф (статика) 1. Копия конструктора с сайта [url=http://f-fresco.ru/]http://f-fresco.ru/[/url] 1.1 Активные поля размеров фрески с динамическим изменением визуализации фрески в конструкторе относительно размерных линий на стене. 1.2 Активная функция выбора/наложения фактуры.Разместить фактуры полосой над окном ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно скопировать (для интеграции на сайт заказчика) скрипт https://geobridge.ru/proj сайт на WP вводишь координаты в любой системе координат в левое окно, он пересчитывает в любую, при чем визуализирует на картах, плюс еще есть инструмент с картами https://imgur.com/dTELxmlВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $14
сайт msdiag.ru и nanophyto.ruПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
выполнить пункты на выбор.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен редактор для проверки переведенного текста на эстонский язык. Все ли переведено верно, насколько читабельно и как перенесен смысл.Переводы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо поправить карточку товара и верстку на OpenCart, сделать вывод информации как тут http://textstyle.ru/test/sklad10/card4/. Все необходимые стили для верстки есть, необходимо их внедрить. Сайт http://dev.sklad10.ru/ Должно быть так: http://textstyle.ru/test/sklad10/card4/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен программист. Симпортировать товары с WordPress со старого сайта (woocommmerce)-> Опенкарт Ищу программиста по переносу товара со sklad10.ru на dev.sklad10.ru На sklad10 WP woocommerce стоит Структура в приложенииСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $13
1. фразы только с трафиком 2. слово германии должно обязательно быть во фразе (начиная с "лечение в германии")Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт evropa-med.ru позиции https://tpv.sr/1QoBGdl-SJ/Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
ТЗ на создание модуля Где Купить с нуля на altacera.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт 1. http://diplomi-goznak.com/vuz/ - список вузов 2. http://diplomi-goznak.com/city/abakan/ - вставить шаблон города (с нашим текстом и фразами внем вида "купить диплом вуза <город>" 3. страница ВУЗа http://diplomi-goznak.com/vuz/abakanskiy-filial-sovremennoy-guman/ 4. Список специальностей выдернуть но оформить так http://rus-dip.com/directory/6336/8870/8871/ (без кодов специальностей) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $14
Есть сайт клиента с его продукцией garden-houses.ru Есть 2 группы фраз (во вложении). нужно проанализировать ключи конкурентов (руками) и расширить сем ядро до 500 фраз примерно (со статистикой вордстат) Конкуренты http://veek.ru/ http://www.homgart.com/ http://www.elitegarden.ru/ http://neogarden.ru/derevyannye-domiki.html http://bitovki495.ru/catalog/garden-houses/ http://besedki-msk.ru/?page_id=14 http://kingwoods.ru внимание! спектр продукции клиента garden-houses.ru ТОЛЬКО ЛЕГКИЕ Беседки Домики дачные Садовые строения то ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
3 задачи во вложении. пожелания 1. доступность программиста по телефону (для форс мажорных ситуаций) 2. будем работать через систему управления проектами planfix (в ней 3 задачи висит) 3. тру фрилансер с опытом не менее 3х сайтов на модкс 4. разработку ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Главная страница http://textstyle.ru/test/kbuhgalte/v8/ http://textstyle.ru/test/kbuhgalte/v8/page.htm есть сайт с самописным движком http://i.imgur.com/1KEtslM.png нам клиент опубликовал 500 новостей (статей) в разделе новости http://kbuhgalte.ru/news нужно поставить сайт и перенести контент на WP при этом сохранив URl (или настроив 301 редирект). другие шаблоны страниц есть ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт isjaee.hydrogen.ru - карта сайта http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=7 на самопис движке, я сначала с заказчиком договорился о разработке ТЗ. Вроде сайт является по сути новостным ресурсом, нужно структурировать и перечислить функционал (например англ версия), баннеры, подписка на рассылку, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Делаем LP по транспортным услугам, нам вот такая фича нужна, как здесь: http://glogist.ru/site/calculateDist Расчет расстояния между ж/д станциями. Возможно, есть где то в интернете должна быть таблица ж/д расстояний между городами. соответственно скрипт суммирует отрезки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
нужна помощь, чтобы убедить Google, что у сайта есть моб версия. сайт сделан на php (без CMS). Сайт резиновый http://i.imgur.com/8ntPluF.png возможна доработка верстальщиком. для десктопной версии будет нетянующися неадаптивный контент как тут http://www.powerunit.ru/catalog/diesel_genset/AD_series/ad_315_yamz_240/ то есть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт www.visitcardworld.com – аналог желтых страниц. список рубрик и языков во вложении. читаем вложенные документы!Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад