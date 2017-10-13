Скопировать гео скрипт

Нужно скопировать (для интеграции на сайт заказчика) скрипт https://geobridge.ru/proj

сайт на WP

вводишь координаты в любой системе координат в левое окно, он пересчитывает в любую, при чем визуализирует на картах, плюс еще есть инструмент с картами https://imgur.com/dTELxml