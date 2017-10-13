Веб студии нужен исполнитель проекта. 1. Баг в разделе Решения кейса Коттеджный поселок Ссылка на кейс: https://nominaltechno.ru/cases/cottedjnyj-poselok Баг в пунктах списка: http://prntscr.com/gwe4qd 2. Разбить ссылки на категории кейсов Сайт: nominaltechno.ru ...
Ищется специалист по API соц. сетей
Нужен специалист который разбирается и имеет опыт работы с API социальных сетей (twitter, facebook, instagram, vk, одноклассники) и может дать оценку стоимости и сроков разработки некоторых функций для сервиса по сбору данных из социальных сетей.
Более подробное описание ТЗ, кандидатам.
В ответе пишите в API какой социальной сети, Вы больше всего разбираетесь.
Огромная просьба, пишите по делу!
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