Ищется специалист по API соц. сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки179 просмотров

Нужен специалист который разбирается и имеет опыт работы с API социальных сетей (twitter, facebook, instagram, vk, одноклассники) и может дать оценку стоимости и сроков разработки некоторых функций для сервиса по сбору данных из социальных сетей. 

Более подробное описание ТЗ, кандидатам. 

В ответе пишите в API какой социальной сети, Вы больше всего разбираетесь.

Огромная просьба, пишите по делу!

8 лет назад
guest_15078935047642
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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