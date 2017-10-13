Ищется специалист по API соц. сетей

Нужен специалист который разбирается и имеет опыт работы с API социальных сетей (twitter, facebook, instagram, vk, одноклассники) и может дать оценку стоимости и сроков разработки некоторых функций для сервиса по сбору данных из социальных сетей.

Более подробное описание ТЗ, кандидатам.

В ответе пишите в API какой социальной сети, Вы больше всего разбираетесь.

Огромная просьба, пишите по делу!