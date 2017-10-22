На сайте (сайт самописный - php) требуется сделать: 1. Языки. Сделать возможность добавления языков 2. Комментарии. Чтобы комментарий (отзыв) попадал в инфо продукта, о котором он написан. 3. К уже существующему ПейПалу ...
Внедрить доработки по сайтам на wp
ТЗ по доработкесайта: himbush.ru
1. Пункты меню выводятся под категорией
2. При просмотре кода страницы выводится старыйфавикон
3. Раздел сделано, убрать ограничение по выводуфоток
4. При обновлении тексты на страницах слетают
5. Добавить ссылку на телефон и почту, ссылкупоставить в no follow
6. Надписи выводится на центру
Доработки сайта: olgalatynceva.ru
1. Удалить изкорня, сайт Kaliningrad.olgalatynceva.ru
2. Понять как формируются эти страницы и удалить:
http://olgalatynceva.ru/.consults/.consults/
http://olgalatynceva.ru/.consults/
http://olgalatynceva.ru/consults/.consults/
http://olgalatynceva.ru/aboutme/.consults/
http://olgalatynceva.ru/contacts/.consults/
http://olgalatynceva.ru/my_channel/.consults/
7. Настроить редиректы со страниц без / на страницысо /
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Наша компания производит и продаёт малогабаритную сельхозтехнику, которая продвигается через основной корпоративный сайт (работает в зонах .by и .ru, версии отличаются незначительно) и несколько вспомогательных. Мы лидируем в нескольких сегментах рынка, ищем ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нам нужно помочь с JavaScript. сейчас попробую объяснить что нужно https://fishanddich.ru/obuv/sapogi-iz-eva/kablan-putpu здесь пример товара (ситуация когда товар закончился на складе), появляется кнопка – "купить оптом". Нам нужна под ней еще ...Закрыт7 лет назад
нужна программа для автоматической регистрации анкет нужна программа для регистрации анкет на сайте Фотострана https://fotostrana.ru -поддержка прокси -многопоточность ...Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Через формы обратной связи на сайтах, выполненных на MODX Revolution, постоянно идет спам вида: http://prntscr.com/gwtozx. Создание обязательных невидимых полей в формах не решило проблему. Жду предложения от вас. Капчу не предлагать. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Нужно реализовать на webasyst следующее: 1. Максимально оптимизировать сайт для google pagespeed в основном это оптимизировать около 10 картинок. 2. Убрать по всему сайту yandex метрику и vk 3. Сделать 404 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Оплата по модели CPA. действия: - заяка на получение услуги, - заявка на просчер стоимости услуги.Есть действующий профиль SendPulse, через который ведется рассылка в данный момент. Возможно подключение к другому сервису по согласованию. База клиентов ...Закрыт7 лет назад
Нужно максимально ускорить html-страницу bignovosti.ru/uhina_nanobotox : минификация кода, сжатие картинок, cdn, вынос внешних скриптов в index.php и другие действия, о которых возможно я не знаю, но они повлияют на скорость. На выходе также ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Помимо этого пара правок по самой страничке. Страница представляет из себя таблицу, пару элементов управления и всплывающие окна: http://test.titarenko-leotards.com/mobileFroze/ Необходимо настроить сценарии появления всплывающих окон, скрипт копирования значений в буфер обмена. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать скрипт на php, который будет изменять значение настраиваемого поля в нужное значение. На входе email контакта и имя кампании getResponse (будут передаваться скрипту в GET-параметрах). Использовать последнее API GetResponse (которое 3.0). Лучше всего ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад