Внедрить доработки по сайтам на wp

Нам нужно помочь с JavaScript. сейчас попробую объяснить что нужно https://fishanddich.ru/obuv/sapogi-iz-eva/kablan-putpu здесь пример товара (ситуация когда товар закончился на складе), появляется кнопка – "купить оптом". Нам нужна под ней еще ...