Внедрить доработки по сайтам на wp

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Завершен1 заявка187 просмотров

ТЗ по доработкесайта: himbush.ru

1.      Пункты меню выводятся под категорией

2.      При просмотре кода страницы выводится старыйфавикон

3.      Раздел сделано, убрать ограничение по выводуфоток

4.      При обновлении тексты на страницах слетают

5.      Добавить ссылку на телефон и почту, ссылкупоставить в no follow

docland.ru

6.      Надписи выводится на центру

 

Доработки сайта: olgalatynceva.ru

 

1.       Удалить изкорня, сайт Kaliningrad.olgalatynceva.ru

2.      Понять как формируются эти страницы и удалить:

http://olgalatynceva.ru/.consults/.consults/

http://olgalatynceva.ru/.consults/

http://olgalatynceva.ru/consults/.consults/

http://olgalatynceva.ru/aboutme/.consults/

http://olgalatynceva.ru/contacts/.consults/

http://olgalatynceva.ru/my_channel/.consults/

 

7.      Настроить редиректы со страниц без / на страницысо /

 

WordPress
8 лет назад
lobarev
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ilya-andreev
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$35
2 дня
Исполнитель вдумчивый и ответственный. Советую.
Отличный заказчик, постановка задачи на высшем уровне, оплата в срок, никаких проблем! Надеюсь на дальнейшее длительное сотрудничество, и рекомендую!

Заявки фрилансеров

ilya-andreev
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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