Разработка скрипта для GetResponse с использованием их API

Требуется разработать скрипт на php, который будет изменять значение настраиваемого поля в нужное значение. На входе email контакта и имя кампании getResponse (будут передаваться скрипту в GET-параметрах). Использовать последнее API GetResponse (которое 3.0). Лучше всего воспользоваться их готовым классом-оберткой над этим API. Все операции должны логгироваться в обычный текстовый файл (в той же директории, где будет лежать скрипт). Данные для настройки подключения, название тестовой компании будут предоставлены исполнителю.