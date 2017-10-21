Разработка скрипта для GetResponse с использованием их API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки292 просмотра

Требуется разработать скрипт на php, который будет изменять значение настраиваемого поля в нужное значение. На входе email контакта и имя кампании getResponse (будут передаваться скрипту в GET-параметрах). Использовать последнее API GetResponse (которое 3.0). Лучше всего воспользоваться их готовым классом-оберткой над этим API. Все операции должны логгироваться в обычный текстовый файл (в той же директории, где будет лежать скрипт). Данные для настройки подключения, название тестовой компании будут предоставлены исполнителю.

PHP
8 лет назад
pnikven
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

strangerkir
Кирилл 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Задача выполнено хорошо. Все доработки выполнены по функционалу и замечаниям. Сроки выдержаны с учетом возникших проблем из-за особенностей работы внешнего API.
Очень доволен сотрудничеством. Все было идеально: и постановка задачи, и обсуждение деталей в процессе, и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

strangerkir
Кирилл 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад