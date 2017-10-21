Нужен скрипт с исходным кодом. В программе должно быть: выбор матча из списка по странам, возможность выбора игроку статус(травма, под вопросом и т.д), вывод в текстовый вариант всех отсутствующих игроков. Примерно выглядеть должно быть так, ...
Разработка скрипта для GetResponse с использованием их API
Требуется разработать скрипт на php, который будет изменять значение настраиваемого поля в нужное значение. На входе email контакта и имя кампании getResponse (будут передаваться скрипту в GET-параметрах). Использовать последнее API GetResponse (которое 3.0). Лучше всего воспользоваться их готовым классом-оберткой над этим API. Все операции должны логгироваться в обычный текстовый файл (в той же директории, где будет лежать скрипт). Данные для настройки подключения, название тестовой компании будут предоставлены исполнителю.
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