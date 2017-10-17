Помочь в написании авторизации в приложении Вконтакте.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки240 просмотров

Нужен человек который имеет опыт в создании приложений для vk.com

Создаю приложение для групп, подключаемое через iframe.

Задача для фрилансера: добавить авторизацию на стороне сервера,  сервер должен знать что человек который запустил приложение является администратором группы либо обычным пользователем.

8 лет назад
tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

FishOnPHP
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Владимир отлично справился с задачей. Хорошо и быстро. Постоянно был на связи. Рекомендую.
Виктор, отличный заказчик, хорошая постановка задачи, помогла оптимально быстро выполнить поставленную задачу. На связи постоянно, оплата быстрая. Был рад сотрудничеству, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

FishOnPHP
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад