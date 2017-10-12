Для сайта delikatesclub62.ru/ необходимо написать несколько скриптов и прикрутить его к сайту, моб и десктоп версии: 1. Он должен запускаться при клике на кнопку купить и при клике на корзину и передавать данные (стоимость, ...
Бот для хантинга предметов на некоторых игровых сайтах
Ну вообщем-то вся суть изложена в названии темы, нужен бот который сможет найти вещи с приложениа стим.
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